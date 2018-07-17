2018-07-17T15:21:56+03:00
Политика

Начальником генштаба вооруженных сил Канады назначен украинец

До этого он был командующим сухопутных войск страны
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Канаде на пост замначальника генштаба вооруженных сил назначили украинцаВ Канаде на пост замначальника генштаба вооруженных сил назначили украинцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Канады был назначен генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник, имеющий украинские корни. До назначения он находился на посту командующего сухопутных войск, а также был главой Разведывательного командования ВС Канады, проходил войны в Демократической Республике Конго, Югославии и Афганистане.

Пол Винник родился в провинции Альберта, Канада, в семье бедных мигрантов с Украины. В последние годы он несколько раз посещал этническую родину — село Поздимир в Львовской области, откуда родом его родные.

Как отмечает агентство Укринформ, назначение Винника — наивысшее достижение украинских канадцев в вооруженных силах.

В Канаде проживает наибольшее число людей с украинскими корнями после Украины и России. Всего в стране насчитывается около 1,25 миллиона этнических украинцев. В родной провинции Винника — Альберта — их численность составляет около 300 тысяч человек.

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