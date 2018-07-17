2018-07-17T16:10:07+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Во время ЧМ-2018 фанаты потратили в Москве 96,6 млрд рублей

В период мундиаля столицу посетили около 4 миллионов человек
Эльмира МУСТАФАЕВА
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За время проведения чемпионата туристы потратили 96,6 млрд рублейЗа время проведения чемпионата туристы потратили 96,6 млрд рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Болельщики чемпионата мира по футболу, приехавшие на мундиаль, потратили в Москве примерно 96,6 миллиардов рублей.

В презентации, которую продемонстрировал мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме во вторник, 17 июля, подчеркивалось: «3,8 миллиона болельщиков посетили чемпионат мира по футболу, 96,6 миллиарда рублей - объем потребления болельщиков в Москве».

Собянин также упомянул, что затраты на спортивную инфраструктуру к ЧМ-2018 окупаются. По словам мэра, специально к мундиалю город не готовили и вкладывались силы только в стадион «Лужники», на который было потрачено 25 миллиардов рублей для того, чтобы привести его под стандарты ФИФА.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Московский урбанистический форум (МУФ) ежегодно проводится в Москве с 2011 года. Международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов проходит в этом году с 17 по 22 июля.

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