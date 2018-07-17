Росимущество выставило на торги Mercedes полковника МВД Захарченко

СЕГОДНЯ 21:44 2018-07-17T21:45:16+03:00

Всего у бывшего полковника МВД и его семьи были изъяты четыре автомобиля: два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne

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Росимущество продаст с молотка автомобиль Mercedes бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в коррупции. Стартовая цена Mercedes-Benz E250 CGI 2010 года выпуска составляет 986 тысяч рублей. Всего у Захарченко и членов его семьи изъяли четыре автомобиля: два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne.

«Преференций для приобретения имущества для кого-либо не предусмотрено. Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной цены продажи участниками. Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет», — говорится сообщении на сайте Росимущества.

Найденные при обысках в квартирах Захарченко и его родственников 9 млрд рублей ранее были перечислены в казну. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что невозможно сказать, на что будут потрачены изъятые деньги, так как средства, поступающие в российскую казну, «не окрашиваются».

Напомним, бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковника Александра Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Во время обысков квартирах полковника и его родственников были найдены в общей сложности 9 млрд рублей в различной валюте.