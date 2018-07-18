Новак озвучил позицию России по транзиту газа через Украину
Россия готова продлить существующий контракт на транзит газа через территорию Украины или рассмотреть вариант заключения нового договора. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам завершившихся в Берлине трехсторонних переговоров.
"Важный вопрос, который в связи с этим увязан, - это наша позиция, Российской Федерации, мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями". - сказал глава ведомства, добавив, что соглашения должны быть взаимовыгодными как для поставщиков, так и для потребителей, а также для стран, занимающихся транзитом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что представители Евросоюза, России и Украины решили продолжить переговоры в октябре этого года.
На минувшем же совещании были затронуты вопросы объемов "голубого топлива" и его транзита через Украину. Было решено, что экспертная группа, состоящая из представителей трех сторон будет в течение нескольких месяцев эти темы изучать, передает ТАСС.