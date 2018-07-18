2018-07-18T07:24:05+03:00
Экономика

Новак озвучил позицию России по транзиту газа через Украину

В Берлине завершилась трехстороння встреча представителей РФ, незалежной и ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минэнерго РФ Александр НовакГлава Минэнерго РФ Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
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Россия готова продлить существующий контракт на транзит газа через территорию Украины или рассмотреть вариант заключения нового договора. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам завершившихся в Берлине трехсторонних переговоров.

"Важный вопрос, который в связи с этим увязан, - это наша позиция, Российской Федерации, мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями". - сказал глава ведомства, добавив, что соглашения должны быть взаимовыгодными как для поставщиков, так и для потребителей, а также для стран, занимающихся транзитом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что представители Евросоюза, России и Украины решили продолжить переговоры в октябре этого года.

На минувшем же совещании были затронуты вопросы объемов "голубого топлива" и его транзита через Украину. Было решено, что экспертная группа, состоящая из представителей трех сторон будет в течение нескольких месяцев эти темы изучать, передает ТАСС.

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