Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу в Берлине завершилась

СЕГОДНЯ 03:57 2018-07-18T04:16:59+03:00

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В Берлине завершилась трехсторонняя «газовая» встреча представителей России, Украины и ЕС, на которой обсуждались условия транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

«Мы пришли к соглашению, что мы продолжим переговоры осенью. Мы решили, что сконцентрируемся на вопросе, как удостовериться в том, чтобы у нас был хороший новый транзитный контакт на период после 2019 года», -объявил по итогам прошедшей во вторник встречи заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович.

Он добавил, что к следующему раунду переговоров европейские эксперты должны точно оценить будущее потребности ЕС в «голубом топливе». Кроме того, участники встречи решили обсуждать вопросы транзита газа после 2019 года отдельно от старых газовых споров.

«Мы также договорились сегодня разделить старые и новые проблемы и сосредоточиться на том, как договориться о хорошем транзитном контракте на период после 2019 года», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что наша страна готова продлить действующий контракт на транзит топлива через Украину. Он также не исключил возможность заключения нового договора и заявил, что через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10 – 15%.