Моралес назвал Трампа врагом человечества и всей планеты
Американский лидер Дональд Трамп является главным врагом человечества и всей планеты. Такое мнение высказал президент Боливии Эво Моралес, выступая на проходящем в Гаване Форуме Сан-Паулу.
"В настоящее время врагом является президент США Дональд Трамп. Врагом человечества, врагом всей планеты", - сказал глава государства.
По его словам, сейчас "антиимпериалистические идеи" кубинского революционера Фиделя Кастро, памяти которого и был посвящен этот съезд, наиболее актуальны.
Позицию президента Боливии поддержал и его венесуэльский коллега Николас Мадуро, который заявил, что весь мир вынужден противостоять "безумным планам" администрации Трампа и угрозам военной оккупации, передает агентство EFE.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что с критикой в отношении политики американского лидера выступил и его предшественник Барак Обама. По мнению экс-президента США, действующие власти хотят подорвать все институты и нормы, "которые придают демократии смысл".