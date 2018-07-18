Моралес назвал Трампа врагом человечества и всей планеты

СЕГОДНЯ 08:23 2018-07-18T08:23:52+03:00

По мнению президента Боливии, в текущей мировой ситуации наиболее актуальны "антиимпериалистические идеи" революционера Фиделя Кастро

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Американский лидер Дональд Трамп является главным врагом человечества и всей планеты. Такое мнение высказал президент Боливии Эво Моралес, выступая на проходящем в Гаване Форуме Сан-Паулу.

"В настоящее время врагом является президент США Дональд Трамп. Врагом человечества, врагом всей планеты", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас "антиимпериалистические идеи" кубинского революционера Фиделя Кастро, памяти которого и был посвящен этот съезд, наиболее актуальны.

Позицию президента Боливии поддержал и его венесуэльский коллега Николас Мадуро, который заявил, что весь мир вынужден противостоять "безумным планам" администрации Трампа и угрозам военной оккупации, передает агентство EFE.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с критикой в отношении политики американского лидера выступил и его предшественник Барак Обама. По мнению экс-президента США, действующие власти хотят подорвать все институты и нормы, "которые придают демократии смысл".