Обаме не нравится, как Трамп правит Америкой

СЕГОДНЯ 02:36 2018-07-18T02:53:54+03:00

Бывший президент США считает, что его преемник проводит политику «страха и сильной руки», а в стране наступили «странные и неопределенные времена»

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Бывший хозяин Белого дома Барак Обама раскритиковал нынешнее положение дел в Америке, завуалировано обвинив своего преемника Дональда Трампа в создании «видимости демократии», политике «страха и сильной руки». Правда, имени действующего президента США он, по своему обыкновению, не называл.

«Мы живем в странные и неопределенные времена, каждый цикл новостей приносит все больше головокружительных, вселяющих беспокойство заголовков», - заявил Обама, выступая с речью в Йоханнесбурге на церемонии, посвященной 100-летию южноафриканского лидера Нельсона Манделы.

По его словам, сейчас «пришла в движение политика страха, недовольства и косности», она «продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми».

Отметив: «Я не паникер, я просто констатирую факты», Обама призвал слушателей оглянуться вокруг – «сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии».

«Те, кто находится у власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл», - подчеркнул экс-президент США.

Выступление Обамы в южноафриканском Йоханнесбурге длилось полтора часа, уточняет РИА Новости.

Кстати, как ранее писал kp.ru, почти половина американцев считает его лучшим президентом за последние 50 лет, а Трамп в этом рейтинге занял личь четвертое место.