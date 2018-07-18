Британской 67-летней туристке пляжный зонтик насквозь проткнул ногу

СЕГОДНЯ 10:58 2018-07-18T10:58:59+03:00

Женщину прооперировали, ее состоянию ничего не угрожает

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В штате Нью-Джерси, США туристке из Великобритании проткнул зонтик от солнца. Происшествие произошло на берегу Атлантического океана, где гуляла туристка. Резкий ветер вырвал из земли один из пляжных зонтиков и понес его в сторону Рейнольдс.

67-летняя жительница Лондона травму, когда начался сильный ветер: вихрь был настолько сильным, что металлическая ножка проткнула насквозь лодыжку пожилой дамы Маргарет Рейнольдс, пригвоздив ее тем самым к земле.

Узнав о ЧП, к женщине немедленно выдвинулись полицейские и спасатели. Начальник местной полиции Томми Бойд отметил, что вытаскивать наконечник пришлось специальным оборудованием. Как сообщает Свободная пресса, женщину в срочном порядоке доставили в больницу и медики ее прооперировали. На данный момент состоянию Маргарет Рейнольдс ничего не угрожает.