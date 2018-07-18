2018-07-18T12:10:39+03:00
Экономика

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли после выступления ФРС

Председатель Федерации считает, что уровень инфляции в США может оказаться на уровне целевого показателя в размере 2%
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,22%Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,22%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После завершения торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые фондовые индексы выросли во время выступления Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) на слушаниях в Конгрессе.

Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,22%, достигнув 25120 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, став равен 2809 пунктам. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63%, достигнув показателя 7855 пунктов, установив тем самым рекорд.

Пауэлл обратил внимание на положительный рост американской экономики, высказав мнение о том, что в скором времени уровень инфляции в США окажется на уровне целевого показателя в размере 2%.

Также Джером Пауэлл считает возможным стабильный экономический рост, но сенаторы во время слушания выразили беспокойство из-за торговой политики администрации Дональда Трампа.

"Пауэлл дал понять, что ФРС следят за ситуацией с торговлей, и многие видят в этом сигнал того, что они могут замедлить темпы повышения процентной ставки в случае, если увидят некоторые признаки опасности", - приводит агентство Reuters слова старшего специалиста по инвестициям консалтинговой фирмы OakBrook Investments Питера Янковскиса.

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