2018-07-18T12:15:56+03:00
Наука

Ученые обнаружили полезное свойство аромата кофе

Кофейный запах повышает аналитические способности у человека
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Найдено уникальное свойство запаха кофеНайдено уникальное свойство запаха кофеФото: EAST NEWS
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Американские ученые доказали еще одно положительное свойство кофе. Они выяснили, что вдыхаемый его аромат, сразу после приготовления, улучшает у человека аналитические способности.

Эксперты Технологического института Стивенса (США), провели эксперимент, в котором приняли участие порядка 100 человек. Все они ранее прошли тест GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы.

Тест включал в себя десять вопросов по алгебре. Студенты были разделены на две группы. При этом одна решала задачки, вдыхая запах кофе. В итоге, показатели оказались более существенные у тех, кто состоял во второй группе и был с чашкой бодрящего напитка в руке.

Во второй части исследования специалисты опросили 200 человек. У них узнавали, как различные запахи влияют на деятельность людей. По словам ученых, аромат кофе должен повышать, в том числе, энергичность и бдительность, а также увеличивать продуктивность, сообщает сайт «Дни.ру».

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