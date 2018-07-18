Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
17 июля в Москве врио губернатора Тюменской области Александр Моор и заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин подписали соглашение о взаимодействии по развитию конкуренции в регионе. Глава области отметил, что соглашение направлено на исполнение поручений президента России, данных на заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции, задач, определенных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.
- Тюменская область уже много лет занимается этой темой, - пояснил Александр Моор. - Рассчитываю, что соглашение придаст новый импульс развитию конкуренции, послужит укреплению экономики региона.
Врио губернатора отметил, что Тюменская область существенно продвинулась в создании условий для здоровой и добросовестной конкуренции и вошла в первую десятку в рейтинге развития конкуренции по итогам 2016 года.
- Тюменская область одной из первых в России разработала и приступила к реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции, - отметил руководитель региона.