2018-07-18T13:20:17+03:00
Экономика

Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе

Соглашение направлено на исполнение поручений президента России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор (справа) и заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин подписали соглашение о взаимодействии по развитию конкуренции.Врио губернатора Тюменской области Александр Моор (справа) и заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин подписали соглашение о взаимодействии по развитию конкуренции.
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17 июля в Москве врио губернатора Тюменской области Александр Моор и заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин подписали соглашение о взаимодействии по развитию конкуренции в регионе. Глава области отметил, что соглашение направлено на исполнение поручений президента России, данных на заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции, задач, определенных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.

- Тюменская область уже много лет занимается этой темой, - пояснил Александр Моор. - Рассчитываю, что соглашение придаст новый импульс развитию конкуренции, послужит укреплению экономики региона.

Врио губернатора отметил, что Тюменская область существенно продвинулась в создании условий для здоровой и добросовестной конкуренции и вошла в первую десятку в рейтинге развития конкуренции по итогам 2016 года.

- Тюменская область одной из первых в России разработала и приступила к реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции, - отметил руководитель региона.

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