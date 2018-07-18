2018-07-18T13:05:27+03:00
Происшествия

Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады

В результате инцидента четыре вагона упали в небольшую речку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Товарный поезд, состоящий из 95 вагонов, сошел с рельсов в КанадеТоварный поезд, состоящий из 95 вагонов, сошел с рельсов в КанадеФото: REUTERS
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Двадцать вагонов товарного поезда сошли с рельсов недалеко от города Сен-Поликарп в провинции Квебек, расположенной на востоке Канады.

Инцидент произошел еще вечером в понедельник, 16 июля, по местному времени (ночь вторника мск). Поезд компании Canadian Pacific, состоящий из 95 вагонов, по невыясненной пока причине неожиданно сошел с рельсов. В этот момент состав перевозил дизельное топливо, пропан и растительное масло. В результате происшествия несколько десятков товарных вагонов были опрокинуты, четыре из них упали в протекающую рядом речку.

Прибывшие на место специалисты не обнаружили серьезного ущерба для окружающей среды. Течь возникла лишь в одной цистерне, которая перевозила растительное масло. Данных о пострадавших также не поступало. Ожидается, что на ликвидацию последствий аварии уйдет около недели.

"Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию", - цитирует телеканал CTV представителя Канадской тихоокеанской железной дороги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один поезд опрокинулся в Канаде в конце мая. Состав, в котором в момент аварии находились более 80 человек, сошел с рельсов из-за технической неисправности. В результате несколько десятков пассажиров получили легкие травмы.

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