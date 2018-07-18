В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada

СЕГОДНЯ 14:22 2018-07-18T14:23:07+03:00

По сравнению с июнем прошлого года продажи продукции АвтоВАЗа в странах Европейского союза увеличились на 15,1%

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Продажи автомобилей российского производства Lada выросли в Европе. В Ассоциации европейских производителей автомобилей — АСЕА, рассказали, что за последние полгода их было реализовано 2,77 тысяч.

Таким образом, за шесть месяцев 2017 года в странах ЕС продажи Lada увеличились на 10,8%, по сравнению с предыдущим периодом.

Что касается непосредственно первого летнего месяца, то по сравнению с июнем прошлого года продажи продукции АвтоВАЗа в странах Европейского союза увеличились на 15,1% - до 579 машин.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», в общей своей масса экспортные продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2018 года увеличились на 64% и составили 16 тысяч 592 машин. Наибольшее число покупателей за границей, которые предпочли продукцию флагмана российского автомобилестроения, зафиксировано в Казахстане и Белоруссии - 5 тысяч 854 и 4 тысячи 206 машин соответственно.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, АвтоВАЗ представил новую модель седана Lada Granta.