«АвтоВАЗ» представил обновленный седан Lada Granta
Крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ" рассекретил внешний облик обновленного седана Lada Granta. Премьера первого автомобиля из этого семейства состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.
Новая LADA Granta отличается от предыдущих версий переработанной передней частью кузова. Так, например, передние фары были помещены на темную глянцевую подложку и вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а так называемая "икс-графика" была дополнена хромированными вставками в форме бумерангов.
Также дизайнеры решили увеличить размер логотипа LADA и снабдить зеркала заднего вида интегрированными повторителями сигналов поворота. Колесные диски, в свою очередь, приобрели оригинальный дизайн, сообщается на сайте производителя.
По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, новое поколение LADA Granta в настоящий момент является одним из лидеров рынка и способно укрепить имидж марки.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне стало известно о прекращении производства автомобиля Lada Priora.