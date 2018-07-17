«АвтоВАЗ» представил обновленный седан Lada Granta

СЕГОДНЯ 15:38 2018-07-17T15:39:30+03:00

Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московской международном автосалоне

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Крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ" рассекретил внешний облик обновленного седана Lada Granta. Премьера первого автомобиля из этого семейства состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

Новая LADA Granta отличается от предыдущих версий переработанной передней частью кузова. Так, например, передние фары были помещены на темную глянцевую подложку и вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а так называемая "икс-графика" была дополнена хромированными вставками в форме бумерангов.

Также дизайнеры решили увеличить размер логотипа LADA и снабдить зеркала заднего вида интегрированными повторителями сигналов поворота. Колесные диски, в свою очередь, приобрели оригинальный дизайн, сообщается на сайте производителя.

По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, новое поколение LADA Granta в настоящий момент является одним из лидеров рынка и способно укрепить имидж марки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне стало известно о прекращении производства автомобиля Lada Priora.