В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы

СЕГОДНЯ 15:23 2018-07-18T15:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Бельгийский фонд "Петр Первый" планирует заняться съемками художественного фильма о путешествии Всероссийского императора Петра I по Европe. Об этом рассказал сам автор идеи, председатель организации Валерий Двойников.

"В современном мире, когда такие противостояния существуют между Европой и нашей страной, было бы очень интересно всё-таки посмотреть из глубины веков, как мы друг к другу присматривались, какую пользу друг от друга находили. Если наша делегация будет представлена российской стороной, мне кажется, получится интересно", — озвучил свои мысли инициатор.

Он напомнил, что, приезжая в Европу, император не только интересовался последними технологическими и научными новшествами, но ещё учился и работал. Визиты Петра I за границу в дальнейшем послужили основой для активного развития отношений между нашим государством и западными странами. Речь идет о современной Бельгии, Франции, Нидерландах, Германии, Англии, Дании и других.

Двойников рассказал, что возможностью участия в съемках фильма уже заинтересовались именитые режиссеры. Один из них будет привлечен к процессу создания фильма, в качестве сценариста также выступит западный специалист. В актерский состав войдут не только европейцы, но и россияне. Так, например, интерес к картине уже проявил заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, снявшийся в таких фильмах, как "Метро" и "Ледокол".

К финансированию проекта планируется привлечь инвесторов. Съемки фильма начнутся уже в 2020 году. Его рабочими названиями могут стать "Пётр Великий в Европе" или "Путешествие Петра", передает телеканал RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что император находился за рубежом без войск лишь дважды - с Великим посольством в 1697-м и с делегацией в 1717-м. Считается, что именно он положил начало русскому туризму в Европе.

На сегодняшний день в антикварном квартале Антверпена (Париж) можно увидеть памятник последнему российскому царю. Он установлен на том самом месте, где Петр I сошел на берег с голландского корабля.