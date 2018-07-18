2018-07-18T16:35:13+03:00
В мире

В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным

В случае отказа отвечать на вопросы в Конгрессе, переводчика вызовут в суд
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Дональд Трамп и Владимир ПутинДональд Трамп и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Американские чиновники, входящие в ряды демократов, настаивают на том, чтобы переводчик, который находился на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США.

«Я призываю провести заседание с участием американского переводчика, который присутствовал на встрече с Путиным, чтобы понять, что они обсуждали в закрытом порядке. Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица», – заявила сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин в своем Twitter.

Сейчас она занята сбором подписей, после чего планирует направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой о проведении заседания.

Идею о показаниях в Конгрессе поддержал и Джон Кеннеди III, член Демократической партии.

«Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе. Если республиканцы действительно настолько разгневаны, как они говорят, то вызовите его сегодня», - заявил Кеннеди.

Как передает издание Huffington Post, демократы намерены вызвать переводчика в суд для дачи показаний в случае, если он откажется добровольно отвечать на вопросы по просьбе комитета.

Напомним, долгожданный саммит РФ - США состоялся 16 июля в Хельсинки, он продолжался 3 часа 50 минут.

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