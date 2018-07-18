2018-07-18T18:31:45+03:00
Политика

Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета

В состав президиума вошли главы восьми российских регионов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного Совета РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 18 июля.

Из текста распоряжения следует, что в состав президиума вошли главы восьми российских регионов. Так, членами президиума Госсовета стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Пермского края Максим Решетников. Кроме того, в состав президиума Государственного Совета России вошли исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Бурятии Алексей Цыденов.

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