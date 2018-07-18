2018-07-18T19:18:59+03:00
Экономика

Курс доллара продолжает повышаться

Оптимизм инвесторов в отношении американской экономики ранее был поддержан заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла
Екатерина БОЛГОВА
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Курс доллара демонстрирует ростКурс доллара демонстрирует ростФото: REUTERS
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В среду, 18 июля, курс доллара США продолжает расти по отношению к европейской валюты. Оптимизм инвесторов в отношении американской экономики накануне был поддержан заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Выступая в банковском комитете Сената, Пауэлл назвал устойчивым экономический подъем в США. По его словам, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция составляет около 2% целевого показателя ФРС.

"На сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", - сказал глава ведомства.

Аналитик по американским рынкам Capital Economics Эндрю Хантер заявил, что оптимизм Пауэлла "позволяет предположить, что неопределенность в отношении последствий торговой политики США не помешает Федрезерву продолжить повышение ставки", передает MarketWatch.

Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 62,75 рубля.

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