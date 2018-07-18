Экс-премьер Украины заявил, что газовое богатство России создано «трудом и умом украинцев»

СЕГОДНЯ 21:17 2018-07-18T21:17:14+03:00

В Киеве заявили, что газовое богатство России создано «трудом и умом украинцев» Фото: REUTERS

По словам Юрия Еханурова, в российской газовой отрасли «до сих пор работают» выпускники Ивано-Франковского института нефти и газа

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Экс-глава правительства Украины Юрий Ехануров заявил, что российская газовая отрасль была создано "трудом и умом украинцев". По его словам, в газовых компаниях России по-прежнему работают выпускники Ивано-Франковского института нефти и газа

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров, говоря о ситуации с транзитом российского топлива через территорию Украины, передает телеканал Newsone.

Напомним, ранее в Киеве неоднократно делали неоднозначные заявления об истории. В начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. До этого украинских лидер назвал "опрометчивым решением киевских князей" решение об основании Москвы.