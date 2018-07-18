Экс-премьер Украины заявил, что газовое богатство России создано «трудом и умом украинцев»
Экс-глава правительства Украины Юрий Ехануров заявил, что российская газовая отрасль была создано "трудом и умом украинцев". По его словам, в газовых компаниях России по-прежнему работают выпускники Ивано-Франковского института нефти и газа
"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров, говоря о ситуации с транзитом российского топлива через территорию Украины, передает телеканал Newsone.
Напомним, ранее в Киеве неоднократно делали неоднозначные заявления об истории. В начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. До этого украинских лидер назвал "опрометчивым решением киевских князей" решение об основании Москвы.