Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а не Русь

СЕГОДНЯ 01:59 2018-07-05T02:13:26+03:00

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Лидер Незалежной Петр Порошенко сделал новое историческое «открытие»: по его версии, в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Об этом он в интервью сербскому телеканалу РТС.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», - приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Порошенко продолжил: «А сегодня Россия хочет нам помешать иметь собственную независимую церковь», создание которой, по его мнению, поддерживают свыше половины украинцев.

Стоит отметить, что в феврале 2015 года он подписал указ «О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого», в котором нарёк князя создателем «средневекового европейского государства Руси-Украины».

А в апреле этого года, как писал сайт kp.ru, Порошенко, выступая в Верховной Раде, доказал, что плохо учил в школе историю, объявив: «Киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву».

Причем эта его фраза была встречена бурными аплодисментами украинских парламентариев. А еще в этом своем выступлении перед нардепами Петр Алексеевич заявил, что создание на Украине «независимой» православной церкви «восстановит историческую справедливость».

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