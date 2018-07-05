2018-07-05T02:13:26+03:00
Политика

Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а не Русь

Лидер Незалежной снова переврал исторические факты в интервью сербскому телеканалу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Незалежной Петр Порошенко сделал новое историческое «открытие»: по его версии, в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Об этом он в интервью сербскому телеканалу РТС.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», - приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Порошенко продолжил: «А сегодня Россия хочет нам помешать иметь собственную независимую церковь», создание которой, по его мнению, поддерживают свыше половины украинцев.

Стоит отметить, что в феврале 2015 года он подписал указ «О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого», в котором нарёк князя создателем «средневекового европейского государства Руси-Украины».

А в апреле этого года, как писал сайт kp.ru, Порошенко, выступая в Верховной Раде, доказал, что плохо учил в школе историю, объявив: «Киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву».

Причем эта его фраза была встречена бурными аплодисментами украинских парламентариев. А еще в этом своем выступлении перед нардепами Петр Алексеевич заявил, что создание на Украине «независимой» православной церкви «восстановит историческую справедливость».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну

Александр ГРИШИН

Президент «незалежной» объявил о создании единой украинской автокефальной поместной православной церкви (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Отравление в Эймсбери: Полицейские не смогли обнаружить мотива для этого преступления
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью
Отравление в Эймсбери: Скотланд-ярд заявил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и Скрипали
Из-за потопа в Техасе закрыли генконсульство России в Хьюстоне
Операция по спасению детей в Таиланде: МЧС России предложило помощь тайским коллегам
Сложно, но возможно: Аршавин оценил шансы сборной России на победу в ЧМ – 2018
Опубликован рейтинг самых популярных у россиян подержанных автомобилей
Украина пригрозила созданием полков с названиями российских городов
Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате
Посольство России в Лондоне: Мэй не приглашали на ЧМ-2018
"Натали Турс" планирует возобновить продажи с октября 2018 года
Скандал с пиарщицей "Леруа Мерлен": в Сети сомневаются в увольнении Галины Паниной
Госдума одобрила закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
В аэропорту Тбилиси задержан россиянин
Володин заявил о необходимости отказа от санкционных списков
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
Роухани хочет заручиться поддержкой ЕС для сохранения ядерной сделки
Секретарь Общественной палаты призвал общественников не бояться обсуждать пенсионную реформу
Эрдоган набрал 52,59% голосов на выборах президента Турции
Колокольцев встретился с президентом Интерпола
В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса
Мосгорсуд освободил топ-менеджера "Роснано" Горькова из-под ареста