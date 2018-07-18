2018-07-18T23:17:51+03:00
Наука

Рогозин: первые запуски спутников в рамках программы "Сфера" запланированы на 2022 год

По словам главы Роскосмоса, для выведения группировки на орбиту потребуется 25 новых ракетоносителей
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первые запуски спутников в рамках программы "Сфера" запланированы на 2022 год. По его словам, для выведения группировки на орбиту потребуется 25 новых ракетоносителей.

Он отметил, что планируемые в рамках проекта 640 космических аппаратов должны быть выпущены серийно. Что, как подчеркнул Рогозин, означает новый подход к производству. Речь идет, прежде всего, о строительстве фабрик и формировании производства элементной базы космической отрасли.

"Надо организовать быстрый вывод этих космических аппаратов на орбиту. Мы посчитали, что это мы можем сделать и это отличная идея, потому что для нас это формирует долгосрочный заказ на "Ангару" тяжелого класса — не менее 25 ракет потребуется для формирования такого рода группировки", — сказал Рогозин журналистам.

Он добавил, что подобный заказ загрузит Омский завод и позволит решить финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева, передает РИА Новости.

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