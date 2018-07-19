2018-07-19T12:34:19+03:00
Происшествия

Около 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в США

Палатка рухнула под воздействием потоков воздуха, которые образовались от винта совершающего посадку вертолета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нескольких пострадавших эвакуировали вертолетами. еще двоих доставили в больницу наземным транспортомНескольких пострадавших эвакуировали вертолетами. еще двоих доставили в больницу наземным транспортомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере 30 человек получили травмы при обрушении шатра на военной базе Fort Hunter Liggett в американском штате Калифорния. Такое заявление сделали местные власти.

Инцидент произошел в четверг, 19 июля, во время ежегодных учений резерва армии США.. Палатка рухнула под воздействием мощных потоков воздуха, вызванных работой винта вертолета, который в этот момент осуществлял посадку.

В то время, как агентство Associated Press сообщает о трех десятках пострадавших, в руководстве военной базы заявляют, что их число не превышает 22 человек.

"Большинство травм незначительны и лечатся на месте в полевых условиях или в военном госпитале", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter базы.

К настоящему моменту двое пострадавших доставлены вертолетами в больницу города Фресно, еще двоих эвакуировали наземным транспортом в медицинский центр Twin Cites в Темплтоне.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, летом 2015 года в США также обрушился шатер, однако причиной стал шторм. Тогда в результате происшествия пострадали более 20 участников фестиваля, один человек погиб.

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