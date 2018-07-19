2018-07-19T15:00:42+03:00
Политика

Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины

В качестве причин российский лидер назвал несоблюдение киевскими властями взятых на себя обязательств и отказ от мирного разрешения конфликта [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 19 июля, на встрече с послами и постоянными представителями России, заявил о том, что на юго-востоке Украины сохраняются серьезные риски обострения ситуации.

По словам главы нашего государства, связано это с несоблюдением нынешними властями незалежной взятых на себя обязательств и отказ от мирного разрешения конфликта. Как заметил российский лидер, Киев «рассчитывает все сценарии по силовому пути». «Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами», - приводит слова Путина ТАСС.

Также президент подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться мнения о том, что «минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, уже несколько лет украинские силовики воюют с ополченцами на юго-востоке Украины. Причем, судя по всему, власти незалежной действительно не намерены урегулировать конфликт мирным путем. Так, недавно киевские «стратеги» посчитали возможные потери в случае силовой зачистки Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По их мнению, захват Донбасса обойдется армии в 12 тысяч жизней.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

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