2018-07-19T18:31:47+03:00
Общество

Московские школьники собрались в учителя математики

В 2018 году выросло число выпускников, желающих стать педагогами
Ксения КОНЮХОВА
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Наибольший конкурс – среди будущих учителей математикиНаибольший конкурс – среди будущих учителей математикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Профессия педагога пользуется все большим спросом среди абитуриентов. Наибольший конкурс – среди будущих учителей математики.

- В Москве создан совместный бакалавриат Высшей школы экономики и Центра педагогического мастерства. Конкурс на эту совместную программу, где готовят учителей математики, превышает шесть человек на место, - рассказал директор центра педагогического мастерства Иван Ященко. – В этом году мы ожидаем рост проходного балла по сумме трех экзаменов больше чем на 20 баллов, в прошлом году было 240 с небольшим. В прошлом году у нас был конкурс – меньше четырех человек на место.

Похожая ситуация и с другими преподавательскими специальностями: по словам ректоров педагогических вузов, конкурс и проходные баллы в этом году могут серьезно увеличиться. Поэтому абитуриентам стоит заранее просчитать свои шансы на поступление и подумать, какие их дипломы и достижения помогут набрать нужный результат для поступления. Как это сделать и получить бонусные баллы к ЕГЭ, читайте здесь.

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