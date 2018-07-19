2018-07-19T19:16:49+03:00
В мире

Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»

‍Колинда Грабар-Китарович 19 июля выступила перед парламентом Албании
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Хорватии Колинда Грабар-КитаровичПрезидент Хорватии Колинда Грабар-КитаровичФото: REUTERS
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая в четверг, 19 июля, перед парламентом Албании, заявила, что албанцы являются «братьями по оружию» хорватов еще со времен конфликтов, которые происходили в 1990-х годах в бывшей Югославии.

«Мы были буквально братьями по оружию еще до того, как в 2009 году вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали собой за Хорватию, и, поверьте мне, Хорватия этого не забудет», - приводит слова Грабар-Китарович официальный сайт хорватского лидера.

Кроме того, в ходе своего выступления глава Хорватии поддержала евроинтеграцию Албании. «Хорватия решительно поддерживает европейскую интеграцию Албании и приветствует прогресс, достигнутый в выполнении критериев членства в ЕС», - сказала Колинда Грабар-Китарович.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле 2009 года Албания и Хорватия окончательно вошли в НАТО. Тогда генсек альянса поздравил эти страны с «историческим достижением». А недавно стало известно, что в 2019 году начнутся переговоры о вступлении Албании и Македонии в Евросоюз.

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