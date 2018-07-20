Трамп напомнил Клинтон её слова о сильной России

СЕГОДНЯ 00:16 2018-07-20T00:17:00+03:00

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил Хилларни Клинтон, что она когда-то выступала за сильную Россию. В своем микроблоге в Твиттере президент опубликовал видео с фрагментом интервью экс-госсекретаря США российскому «Первому каналу».

«Мы считаем, в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной», — заверяла российскую публику Клинтон.

Слова Хиллари Клинтон о сильной России.Donald J. Trump on Twitter

Трамп поинтересовался, узнают ли об этих словах бывшего кандидата в президенты от Демократической партии ее соратники-демократы, а также фальшивые СМИ.

Напомним, сайт kp.ru в конце июня рассказывал, что Трамп призвал Федеральное бюро расследований проверить связи своей бывшей соперницы по выборам Клинтон и России. Он предложил ФБР узнать, где же находится сервер штаба Демократической партии, который якобы атаковали российские хакеры, и "почему сомнительный Джеймс Коми (экс-глава ФБР) и опозоренные агенты ФБР не взяли и не изучили его".