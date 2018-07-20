Трамп пообещал стать худшим врагом Путина, если они не поладят

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-20T01:08:59+03:00

Глава Белого дома напомнил о том, что принимал в отношении России самые жесткие решения

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Президент США Дональд Трамп заявил о своем жестком подходе к России и пообещал, что если не сможет поладить с главой РФ Владимиром Путиным, станет его худшим врагом.

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду худшим врагом», - заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Трамп напомнил, что ввел в отношении России новые санкции, выслал из США российских дипломатов. По его мнению, его предшественник Барак Обама был у Москвы «мальчиком для битья».

«Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда- либо», - считает глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что «уживаться с президентом Путиным, ладить с Россией - это позитивно, а не отрицательно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это была первая официальная полноформатная встреча лидеров двух стран.