2018-07-20T01:08:59+03:00
Политика

Трамп пообещал стать худшим врагом Путина, если они не поладят

Глава Белого дома напомнил о том, что принимал в отношении России самые жесткие решения
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил о своем жестком подходе к России и пообещал, что если не сможет поладить с главой РФ Владимиром Путиным, станет его худшим врагом.

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду худшим врагом», - заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Трамп напомнил, что ввел в отношении России новые санкции, выслал из США российских дипломатов. По его мнению, его предшественник Барак Обама был у Москвы «мальчиком для битья».

«Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда- либо», - считает глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что «уживаться с президентом Путиным, ладить с Россией - это позитивно, а не отрицательно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это была первая официальная полноформатная встреча лидеров двух стран.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В 2018 году Сахалинская область поднялась на 42 позиции и заняла 37-е место!
Названа причина смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена
Трамп напомнил Клинтон её слова о сильной России
Земфира раскритиковала вокал певиц Гречки и Монеточки
Трамп приглашает Путина посетить США этой осенью
МИД РФ прокомментировал внесение Японией поправок в закон о южных Курилах
Российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину
Суд в Вашингтоне перенес слушания по делу Марии Бутиной на 25 июля
Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США
В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»
Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Путин упразднил три президентских совета
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского