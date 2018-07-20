2018-07-20T08:29:07+03:00
Политика

В Латвии признали негативные последствия от плохих отношений с Россией

Так, обмен санкциями привел к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в ЛатвииПлохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в ЛатвииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Латвия должна сотрудничать с Россией, поскольку плохие двусторонние отношения только вредят экономике республики, в частности, транзитной отрасли и сектору пищевой промышленности. Такое заявление сделал бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс.

По его словам, за последние годы из-за "экономических войн" только транзитная отрасль Латвии потеряла 30%. Экономика республики "сильно зависит" от РФ, и если найти рынки сбыта рыбной продукции несложно, то потеря российского транзита может привести к серьезным последствиям.

На фоне этого любое налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой пойдет Риге только на пользу и станет действительно "хорошей новостью", поскольку будет предшествовать смягчению или полной отмене санкций.

"С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России", — сказал Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.

Между тем, напомним, что в настоящий момент власти Латвии проводят антироссийскую политику. Они уверены, что наша страна представляет опасность не только для них самих, но и для единства всего европейского сообщества, передает сайт kp.ru.

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