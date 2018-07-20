В Латвии признали негативные последствия от плохих отношений с Россией
Латвия должна сотрудничать с Россией, поскольку плохие двусторонние отношения только вредят экономике республики, в частности, транзитной отрасли и сектору пищевой промышленности. Такое заявление сделал бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс.
По его словам, за последние годы из-за "экономических войн" только транзитная отрасль Латвии потеряла 30%. Экономика республики "сильно зависит" от РФ, и если найти рынки сбыта рыбной продукции несложно, то потеря российского транзита может привести к серьезным последствиям.
На фоне этого любое налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой пойдет Риге только на пользу и станет действительно "хорошей новостью", поскольку будет предшествовать смягчению или полной отмене санкций.
"С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России", — сказал Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.
Между тем, напомним, что в настоящий момент власти Латвии проводят антироссийскую политику. Они уверены, что наша страна представляет опасность не только для них самих, но и для единства всего европейского сообщества, передает сайт kp.ru.