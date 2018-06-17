Президент Латвии усомнился, что США способны защитить Европу от России

СЕГОДНЯ 07:14 2018-06-17T07:14:28+03:00

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Президент Латвии Раймонд Вейонис усомнился в том, что США в состоянии полностью защитить Европу от «демонстрирующей мускулы России».

По словам политика, европейские страны начинают осознавать, что в вопросах защиты от «ряда вызовов, стоящих перед НАТО», невозможно рассчитывать лишь на Соединенные Штаты. При этом Вейонис перечислил эти «вызовы»: по его мнению, помимо России это «растущее влияние Китая, нестабильность на юге альянса, ситуация в Сирии и Северной Африке».

Вообще, как считает латышский лидер, в настоящее время единство Запада находится под угрозой. В связи с этим он призвал укреплять «мягкую безопасность», в том числе и борьбу с гибридными угрозами, сообщает интернет-портал TVnet.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в НАТО заявили, что Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств. Однако в Литве, Латвии и Эстонии продолжают утверждать обратное.