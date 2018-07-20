Украина отказала своим дзюдоистам в призовых за медали на чемпионате Европы в России
Министерство спорта Украины сдержит свое обещание не платить спортсменам страны, которые принимают участие в международных соревнованиях в России, и оставит украинскую сборную по дзюдо, завоевавшую бронзу чемпионате Европы среди смешанных команд в Екатеринбурге, без призовых.
Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Кроме того, нахождение украинцев на пьедестале почета не будет учитываться государством при присвоении спортивных званий, так как спортсмены отправились на соревнования самовольно.
«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи [в Россию] за счет средств налогоплательщиков», — написал Жданов в Facebook.
Также украинский министр добавил, что за поездку в Россию спортсмены будут нести ответственность перед украинским обществом. Как и Федерация Украины по дзюдо.
Накануне в России прошел первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Украины, как и команда России, заняла третье место. Золото досталось борцам из ФРГ, серебро увезла сборная Голландии.
В марте 2018 года министр спорта и молодежной политики Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории Российской Федерации.
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