Украина отказала своим дзюдоистам в призовых за медали на чемпионате Европы в России

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-20T14:35:43+03:00

Украинским дзюдоистам отказали в призовых за медали на чемпионате Европы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство спорта Украины сдержит свое обещание не платить спортсменам страны, которые принимают участие в международных соревнованиях в России, и оставит украинскую сборную по дзюдо, завоевавшую бронзу чемпионате Европы среди смешанных команд в Екатеринбурге, без призовых.

Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Кроме того, нахождение украинцев на пьедестале почета не будет учитываться государством при присвоении спортивных званий, так как спортсмены отправились на соревнования самовольно.

«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи [в Россию] за счет средств налогоплательщиков», — написал Жданов в Facebook.

Также украинский министр добавил, что за поездку в Россию спортсмены будут нести ответственность перед украинским обществом. Как и Федерация Украины по дзюдо.

Накануне в России прошел первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Украины, как и команда России, заняла третье место. Золото досталось борцам из ФРГ, серебро увезла сборная Голландии.

В марте 2018 года министр спорта и молодежной политики Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории Российской Федерации.