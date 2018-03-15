Украина запретила своим спортсменам выступать в России

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-15T13:45:11+03:00

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Перед глазами все еще стоят кадры недавней Олимпиады. Два лыжника-акробата - чемпион украинец Александр Абраменко и наш бронзовый призер Илья Буров, стоят в обнимку на пьедестале почета, накрывшись украинским флагом. Но радоваться этой спортивной идиллии пришлось недолго. На Абраменко налетели уже а Пхенчхане: как же ты мог! Украинские комментаторы тут же попытались растоптать парня, который к тому же еще чуть ли не собирается жениться на российской фристайлистке Александре Орловой. «Нефиг радоваться единственной (да еще и золотой) медали Олимпиады в таком неприглядном обрамлении!» - написал один из украинских обозревателй.

Но от единственного украинского героя Олимпиады все же отстали и на днях Абраменко все же признали лучшим спортсменом месяца. (Собственно, а кого еще!) А буквально на следующий день после этого награждения стало известно, что в Киеве принято решение бойкотировать вообще все соревнования на территории России. Собственно, в этом нет ничего нового. Украинцы еще год назад грозились не поехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Но потом жовто-блакитная команда не смогла пройти отбор и выстрел политиков оказался холостым...

И вот появилась новая мишень. Спортсмены Канады, США и Чехии решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. И тут Киев решил переплюнуть своих западных партнеров, вообще запретив своим спортсменам переступать границу России в спортивной форме.

Честно говоря, отсутствия на этапе Кубка мира украинских биатлонистов, которые сейчас не блещут, мало кто заметит. Так же как и никто не будет горевать об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира по футболу. А других соревнований на территории нашей страны, где бы могли блеснуть украинцы, совсем мало. Есть, правда, на Украине хорошая теннисистка Элина Свитолина, которая теоретически могла бы себя проявить на «Кубке Кремля» и «Санкт-Петербург Опен». Но к нам с удовольствием едут игроки топ-10 и из других стран.

Хотя, наверное, все же жаль, что на «Московскую саблю» не приедет знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан. Сюда, пожалуй, можно добавить и бой за чемпионский титул между украинским боксером Александром Усиком и нашим Муратом Гассиевым, который придется провести на нейтральной территории. (Бой может состоятся 11 мая в Саудовской Аравии.)

Вот и все. Не думаем, что кто-то заметит этот очередной демарш Украины...