ФСБ хочет признать бурого и гималайского медведей ценным ресурсом

СЕГОДНЯ 17:08 2018-07-20T17:08:37+03:00

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ФСБ России предлагает изменить постановление кабмина "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" и признать все популяции бурового и гималайского медведей стратегически важным ресурсом. Кабарги также входит в этот перечень из-за высокого спроса на нелегальный зарубежных рынках.

"В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарги с учетом их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты", — говорится в пояснительной записке к проекту документа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.