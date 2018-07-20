В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

СЕГОДНЯ 17:02 2018-07-20T17:02:35+03:00

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В пятницу, 20 июля, ЧП случилось в немецком городе Любек. Там мужчина напал с ножом на людей, ехавших с ним в одном автобусе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 14 человек, причем двое из них получили тяжелые ранения.

Как уточняют местные СМИ, оружие находилось у нападавшего в рюкзаке. Причем сначала преступник набросился на пассажиров, а когда водитель остановил автобус, чтобы выпустить людей, агрессивный мужчина напал и на него.

Между тем в тот момент неподалеку от места происшествия проезжал патрульный автомобиль полиции. Заметив разбегающихся в панике людей, стражи порядка приняли меры и задержали нападавшего. По информации издания Luebecker Nachrichten, подозреваемый является выходцем из Ирана, и ему около 35 лет.

Отметим, это далеко не первое ЧП за последнее время в Германии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в немецком городе Фулда неизвестный устроил стрельбу в пекарне. Тогда также серьезно пострадали несколько человек.