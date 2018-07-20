На Украине маршрутка врезалась в фуру, 11 человек погибло

СЕГОДНЯ 17:47 2018-07-20T17:47:58+03:00

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В результате жуткой автомобильной аварии на Украине погибли 11 человек, среди которых один ребенок. ДТП произошло в Житомирской области.

Как сообщают местные экстренные службы, инцидент произошел днем, 20 июля. Водитель маршрутного Mercedes Sprinter с пассажирами, который ехал по маршруту Киев — Ровно, не справился с управлением на опасном повороте и выехал на обочину. В результате чего буквально снес стоявший грузовик DAF.

«Столкновение автомобилей произошло в пятницу в 10:45 утра в районе села Глыбочица на 127-м километре трассы Киев — Чоп. Автобус направлялся в Ровно из Киева, фура, с которой произошло столкновение, стояла на обочине», - приводится в сообщении экстренных служб.

В результате столкновения погибли водитель маршрутки, а также 10 пассажиров. Еще 10 человек получили травмы разной тяжести и доставлены в ближайшие клиники. Большинство из них сейчас находятся в реанимации и их состояние оценивается как крайне тяжелое.

В настоящее время на месте трагедии работают подразделения спасательной службы, пожарные и полицейские. Последним предстоит установить все причины произошедшего, сообщает сайт «Свободная пресса».