2018-07-20T17:52:06+03:00
Общество

На форуме «Сообщество» призвали новый состав Общественного совета Минприроды России заняться решением социально-экологических конфликтов

Ведущие эксперты обсудили самые актуальные проблемы экологии
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Пленарная сессия форума «Сообщество» в Туле, посвященного проблемам экологии, открылась 18 июля в Тульском кремле приветственным словом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он рассказал о проектах «Чистая страна» и «Вода России», реализуемых в регионе в рамках программы обеспечения экологической безопасности, уверил, что защите окружающей среды в Тульской области уделяется самое пристальное внимание.

«Только в 2017 году мы посадили более миллиона деревьев, продолжаем работу по охране окружающей среды, ведется работа по созданию национального парка. Экологическая безопасность находится на особом счету в регионе», — отметил он.

Глава региона также выразил надежду на то, что форум «Сообщество» в Туле позволит найти новые идеи и подходы в решении проблем экологической безопасности страны.

А уже 20 июня представители органов власти, общественных организаций, а также ведущие федеральные эксперты обсудили механизмы медиации социально-экологических конфликтов в рамках форума.

В рамках дискуссии «Социально-экологические конфликты. Пути к перемирию» председатель экологической партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин заявил: «За последнее время произошло несколько громких социально-экологических конфликтов по мусорной тематике. В Московской области конфликт на полигоне «Ядрово», в Владимирском области – местные жители протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода в Киржачском районе, в Ярославской области – граждане выступают против планов привоза московского мусора на полигон «Скоково». Ключевая проблема всех этих конфликтов состоит в том, что отсутствует доверие между обществом, властью и представителями бизнеса».

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева в своем выступлении отметила в субъектами общественного контроля являются Общественная плата РФ, региональные, местные общественные палаты и общественные советы при органах государственной власти.

«Именно эти структуры и должны стать площадкой для поиска оптимальных решений по выходу из сложных ситуаций, помочь гражданам сформулировать свои требования, а властям объяснить смысл принимаемых управленческих решений», - уверена она.

Участники дискуссии призвали новый состав общественного совета Минприроды России заняться медиацией социально-экологических конфликтов.

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