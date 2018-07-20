СЕГОДНЯ 18:36 2018-07-20T18:40:58+03:00

О том, что умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак, сообщили ее коллеги

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В пятницу, 20 июля, появилась информация о том, что умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак. Ей было всего 55 лет.

Печальную новость сообщила директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. «Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя», - написала она на своей странице в Facebook.

Также о кончине Спивак рассказала переводчица и член гильдии «Мастера литературного перевода» Ольга Варшавер. При этом она уточнила, что подробностей о дате и месте похорон еще нет.

СПРАВКА «КП»

Мария Спивак - российская переводчица и писательница. Пик популярности приобрела после перевода романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Кстати, с конца 2002 года Спивак перестала переводить книги о мальчике-волшебнике под своей фамилией. Так, «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Принц-полукровка» были переведены под псевдонимом Эм. Тасамая.