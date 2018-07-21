Видео крушения лодки в Миссури: 17 человек погибли из-за опрокинувшегося судна

СЕГОДНЯ 05:34 2018-07-21T05:34:43+03:00

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Крушение пассажирской лодки-амфибии на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури засняли на видео очевидцы. За тем, как судно уходило под воду наблюдали пассажиры ресторана прогулочного лайнера, который шел параллельным курсом.

В ролике на YouTube видно, что амфибия идет навстречу волнам, которые только усиливаются. В какой-то момент нос лодки заливает, и она начинает накреняться вперед и уходить под воду.

Видео крушения лодки-амфибии на озере Тейбл-Рок в штате Миссури.

По последним данным, жертвами крушения стали 17 человек, в том числе и дети. Местные власти не оглашают список погибших и их возраст, передает NBC News.

Как сообщал сайт «КП», трагедия произошла в четверг вечером, около 19 часов по местному времени. Причиной трагедии стал шторм, обрушившийся на этот район. Сейчас семь человек находятся в больнице, один из них с тяжелыми травмами. Всего на борту прогулочного судна находился 31 человек.