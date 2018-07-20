Десять человек погибли в результате крушения лодки на озере в Миссури

СЕГОДНЯ 07:43 2018-07-20T07:43:46+03:00

Всего на борту прогулочного моторного судна находился 31 человек

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На озере Тейбл-Рок в штате Миссури опрокинулась прогулочная моторная лодка-амфибия. В результате погибли десять человек, еще семеро были госпитализированы.

Трагедия произошла в четверг вечером, около 19 часов по местному времени. Причиной крушения мог стать шторм. Метеорологи предупреждали о сильном ветре в этом районе, который достигал скорости 26,8 метра в секунду.

Моторная лодка могла перевернуться из-за сильного ветраФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Несколько пассажиров судна все еще числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски. По данным телеканала WGN9 всего на борту лодки находился 31 человек. Судно затонуло и опустилось на дно озера.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 5 июня у берегов тайского острова Пхукет потерпели крушение две туристические лодки, на борту которых находились более 130 человек. Судна попали в шторм и перевернулись.

Спасательные операции были осложнены сильным ветром и приближающейся темнотой. Власти сообщали о 18 жертвах, и 39 пропавших без вести.