2018-07-21T07:19:52+03:00
Экономика

Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам с Украиной в ВТО

В МЭР заявили, что решение арбитража организации создает прецедент в спорах РФ с ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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ВТО встала на сторону России в споре с Украиной по удобрениямВТО встала на сторону России в споре с Украиной по удобрениямФото: Евгений АРСЮХИН
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Минэкономразвития РФ надеется, что решение арбитража ВТО в пользу России в споре с Украиной по пошлинам на удобрения - это лишь первая победа, и в будущем ожидает позитивных результатов по другим искам, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что устранение нарушений приведет к снижению размеров антидемпинговых пошлин. Но победа России в споре также создает прецедент в спорах с Евросоюзом.

«Методика "энергокорректировок" была заимствована (Украиной) у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО» - говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 июля Всемирная торговая организация согласилась удовлетворить большую часть требований Москвы к Киеву по делу об украинских пошлинах на продукцию российской химической промышленности. Арбитраж постановил, что, повысив тарифы на ввоз нитрата аммония российского производств, Незалежная нарушила соглашение международной организации по антидемпингу.

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