Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам с Украиной в ВТО
Минэкономразвития РФ надеется, что решение арбитража ВТО в пользу России в споре с Украиной по пошлинам на удобрения - это лишь первая победа, и в будущем ожидает позитивных результатов по другим искам, сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что устранение нарушений приведет к снижению размеров антидемпинговых пошлин. Но победа России в споре также создает прецедент в спорах с Евросоюзом.
«Методика "энергокорректировок" была заимствована (Украиной) у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО» - говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.
Как сообщал сайт kp.ru, 20 июля Всемирная торговая организация согласилась удовлетворить большую часть требований Москвы к Киеву по делу об украинских пошлинах на продукцию российской химической промышленности. Арбитраж постановил, что, повысив тарифы на ввоз нитрата аммония российского производств, Незалежная нарушила соглашение международной организации по антидемпингу.