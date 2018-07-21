2018-07-21T08:42:21+03:00
В мире

Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем

По словам Стивена Мнучина, сделка будет возможна, если Пекин внесет существенные изменения в торговую политику
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минфина США Стивен МнучинГлава Минфина США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон согласится на торговую сделку с Пекином, если тот внесет серьезные изменения в свою торговую политику.

«Мы хотим, чтобы они играли по правилам. Это означает отсутствие принудительной передачи технологий, совместных предприятий и предоставление нашим компаниям возможности честно конкурировать», — сказал Мнучин.

Он отметил, что к условиям торгового соглашения также относится защита интеллектуальной собственности США, передает агентство Reuters.

Напомним, в июне этого года президент США Дональд Трамп объявил о вводе в действие 25-процентных пошлин на китайские товары на 50 млрд долларов. После этого Минфин Китая объявил о введении 25-процентной пошлины на 659 американских товаров. Повышенные таможенные пошлины вступили в силу 6 июля. 11 июля стало известно, что США готовы ввести дополнительные пошлины на китайские товары объемом 200 млрд долларов.

По этому поводу Китай обратился с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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