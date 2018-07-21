В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским

СЕГОДНЯ 09:19 2018-07-21T09:21:43+03:00

Отмечается, что новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие в других странах

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Портал бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep рассказал о превосходстве российского ядерного оружия над американским.

В своем исследовании специалисты сравнили ядерную мощность различных атомных бомб. Так, мощность американских бомб, использованных над Хиросимой и Нагасаки, составила 15 и 21 килотонну соответственно. Мощность американской ракеты "Трайдент" была равна сотне килотонн. Самая мощная северокорейская бомба, отмечает портал, мощнее в 2,5 раза (250 килотонн).

А вот мощность китайской ракеты "Дунфэн-31" составила около тысячи килотонн. При этом термоядерная бомба B-53, принадлежащая США, мощнее в девять раз.

Но, как считают эксперты, новейшие российские разработки заметно опережают мощнейшее оружие других стран: "Сармат" обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки "Статус-6" — сто тысяч килотонн. В итоге, российское ядерное оружие превосходит американское оружие в 5,5 и 11,1 раза соответственно.