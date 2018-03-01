"Авангард", "Сармат" и "Кинжал": что такое новейшее русское оружие

1 Март 19:22 2018-03-01T23:00:08+03:00

Межбаллистическая ракета «Сармат». Был продемонстрирован пуск на полную дальность. «Шахматка» на ракете – для определения скорости выхода из шахты Фото: скриншот видео

На что именно обратил внимание специалист, когда Путин демонстрировал военные «мультики» [видео]

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Комментирует Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»

Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики.

Межбаллистическая ракета «Сармат». Был продемонстрирован пуск на полную дальность. «Шахматка» на ракете – для определения скорости выхода из шахты. «Сармат» быстрее всех существующих МБР выходит на баллистическую траекторию. И исключает своё поражение от комплексов ПРО на начальном участке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641507" frameborder="0"></iframe> Путин о новой ракете: дальность нового оружия неограничена."Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию

«Сармат» быстрее всех существующих МБР выходит на баллистическую траекториюФото: скриншот видео

Авиационная крылатая ракета сверхдальнего действия с ядерным двигателем создана на основе известной крылатой ракеты Х-101, которую наши ВКС испытали в Сирии. Демонстрация была в виде инфографики - съемка запуска такой ракеты с Ту-160 подпадает под действие ряда регламентирующих документов.

Авиационная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал» стартовала с Миг-31БМ (реальная съемка). Поражение эсминца типа «Арли Бёрк» - инфографика, реальный подлёт к цели засекречен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641508" frameborder="0"></iframe> Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО

Авиационная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал» стартовала с Миг-31БМФото: скриншот видео

Беспилотный подводный комплекс с ядерной энергетической установкой - полностью инфографика. Носитель БПК – атомная подлодка и кадры реального поражения корабля – засекречены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641509" frameborder="0"></iframe> Путин продемонстрировал океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами.Низкая шумность, высокая маневренность, не уязвимость для противника. Уникально малые габариты и сверхвысокая вооруженность. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день не существует - в обращении к парламенту президент охарактеризовал новую подводную ядерно-энергетическую установку

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» - оружие стратегического назначения. Старт с помощью МБР, траектория полёта – инфографика. Поражение цели, стационарного объекта обычной боевой частью реальны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641511" frameborder="0"></iframe> Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

Что с грифом секретности

Российские разработки новейших ракетных комплексов идут в секретном режиме. До вчерашнего дня (еще за два часа до выступления Путина) никакой «лишней» информации о перечисленных президентом изделиях нигде не было. Например, о скорости наших новых ракет иностранные спецы высказывались лишь приблизительно. Да и глава государства о принципиально важных вещах не проговорился. Обозначил лишь общую схему действия новейшего оружия.

Президент-Верховный главнокомандующий имеет право устанавливать уровень засекречивания новой боевой техники. И он, безусловно, консультировался с Минобороны и Генштабом на этот счет. Кстати, испытательные полеты ракет и боевых блоков проходит по «закрытой трассе»: средства телеметрического контроля американцев здесь бессильны.

«Кинжал» в американскую ПРО

«Кинжал» - новейшая высокоточная гиперзвуковая ракета авиабазирования. Устанавливается на боевые самолеты (такие как МиГ-31). С 1 декабря 2017 года это оружие - на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе. Скорость полета -10 Махов (10 скоростей звука). Дальность действия - более 2 тысяч километров. «Кинжал» преодолевает любую существующую и перспективную противоракетную оборону.

На показанной Путиным анимации дана условная цель, по которой наносился удар. Она (предположительно) напоминает корабль ВМС США «Тикондерога». Семейство этих кораблей - часть американской ПРО.

«Кинжал» не имеет мировых аналогов.

«Кинжал» в американскую ПРОФото: скриншот видео

«Сармат» - наследник «Сатаны»

Имя этой ракеты пошло от названия южного кочевого народа (но у нее есть и свой шифр - РС-28).

Как только в Пентагоне стало известно о разработке этой системы, американские генералы дружно «выразили озабоченность». Особенно - ее мощью: «Эта новая русская ракет обладает чудовищной силой».

Комплекс перенял грозную эстафету от предшественника - Р-36М2 «Воевода» (в США его называли «Сатаной»).

Ракета «Воевода» Фото: Wikimedia

С появлением «Сармата» возможности Ракетных войск стратегического назначения увеличатся в разы. Это станет достойным ответом на развертывание любых систем ПРО наших потенциальных противников.

Цель создания «Сармата» : сделать ПРО США бессильными перед российским вооружением.

Чем «Сармат» отличается от «Сатаны»?

Он в два раза легче – вес около 100 тонн;

Энергоэффективность «Сармата» позволяет поражать цели в любой точке земного шара и на всех направлениях;

Ракету оснастили дополнительными средствами для преодоления ПРО США – гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

Ее жидкотопливный ракетный двигатель мощнее, чем у «Воеводы».

На ракете установлены маневрирующие боеголовки, затрудняющие ее перехват вероятным противником.

С появлением «Сармата» возможности Ракетных войск стратегического назначения увеличатся в разыФото: скриншот видео

Как это работает?

Представьте себе российскую межконтинентальную баллистическую ракету, стартующую из шахты. Медленнее всего она при разгоне. Тут то ее и намеревалась подловить» американская ПРО.

Российские ученые решили проблему, сделав «Сармат» в два раза легче «Воеводы», но с такими двигателями и с таким горючим, которое позволяет ракете молнией выпрыгнуть из шахты. Засечь не смогу самые лучшие компьютеры США.

А дальше - ракета ложится на боевой курс и на определенной высоте «выплевывает» букет боеголовок. И настоящих, и ложных. Они идут на цель против законов классической баллистики. Меняют высоту и курс (из-за этого американцы прозвали их «бешенными»). Рассчитать точку приземления такой боеголовки не способен ни один компьютерный комплекс ПРО в мире.

Что такое - новейшее российское оружиеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Таинственный «Авангард»

Путин «засветил» в своем послании и новейший стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Он получил название «Авангард». Предприятия оборонпрома России уже приступили к серийному производству этой системы.

Президент с гордостью комментировал: «Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идёт к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов. Крылатый блок при этом надёжно управляется».

Благодаря своей маневренности аппарат неуязвим. И для ПВО и для ПРО. «Мы не можем показать истинный облик этого изделия. Но всё это есть в наличии, и хорошо работает», — с улыбкой заверил он.

Кого загрызет русский «Крот»?

Сказал Путин и о разработке подводных беспилотных аппаратов. Дословно: «В России создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающей сегодняшние показатели всех кораблей".

"Это наше ноу-хау. Ничего подобного у других мировых держав нет. Это новый класс вооружений. Все существующие средства противоракетной и противолодочной обороны были созданы для тех классов вооружений, которые были уже известны – эту разработку парировать нечем никому", — говорит известный военный эксперт Виктор Мураховский.

Он добавил, что благодаря ядерной энергоустановке новый "подводный робот" может действовать на неограниченной дальности.

Похоже, речь идет о «Статусе-6» — российском проекте беспилотной атомной подлодки. Основная задача аппарата - доставка обычного или ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника для поражения важных прибрежных элементов экономики противника. И нанесения неприемлемого ущерба - созданием обширных зон радиоактивного загрязнения.

Проект получил известность после случайного показа по российскому ТВ страницы презентации проекта в репортаже со встречи представителей Минобороны РФ и оборонной промышленности с участием Путина еще... 10 ноября 2015 года.

8 декабря 2016 года американская разведка подтвердила испытание подводного дрона с ядерной силовой установкой, запущенного из подлодки «Саров» 27 ноября. Американская разведка ожидала появление первого такого рабочего прототипа не ранее 2019 года. И потому высокая готовность дрона, уже способного осуществлять пуск и движение из материнской подлодки, вызвала в Пентагоне панику...

Что еще знают за бугром?

27 ноября 2016 года российские моряки провели успешное испытание беспилотной атомной подлодки «Статус-6». Она способна нести многомегатонный ядерный заряд. Об этом сообщил обозреватель Washington Free Beacon Билл Герц. В испытаниях принимала участие подводная лодка специального назначения Б-90 «Саров».

Билл Герц называет «Статус-6» революционным аппаратом. Конструкторы США и других технологически продвинутых стран мира к этой идее еще и не подступались.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Как ответят американцы?

Виктор БАРАНЕЦ

Реакция США и других стран НАТО на военную часть Послания Президента России - самый интригующий момент.

Политическое и военное руководство США (а также их союзников) могут сделать вид, что «не заметили» прямого посыла от Путина. Но не исключена и агрессивная реакция. Мол, видите, Россия необоснованно обижается, когда мы называем ее «главной военной угрозой». И следом: «Кремль снова бряцает оружием!», «Путин стращает мир и готовит Россию к войне!», «Президент России втягивает свою страну в новую гонку вооружений!» (и это при том, что военный бюджет США на 2018-й увеличен до 722 миллиардов долларов, а российский - снижен до 46 миллиардов долларов!).

Некоторые российские либералы, в том числе и кандидаты в президенты, уже именно в таком ключе откликаются на «военную часть» Послания. Хотя ряд из них еще недавно критковали Кремль, когда наша армия была старой и ржавой. Неоригинальный тезис о том, что «лучше бы Путин так хвалился экономикой, а не ракетами» - уже пошел гулять по либеральным сайтам.

Интереснее всего- что скажет президент США? Поймет ли он, что российский коллега приглашает к переговорам? Дает понять, что бессмысленно вести себя с Россией словно хулиган с ботаником. И прямо предупреждает: если кто попрет на Россию, мы так махнем дубиной - мало не покажется.

Послание Путина - это и его отчет перед народом о том, что ему удалось (и не удалось) сделать не только в экономике и других областях, но и в военном строительстве. Это послание не только российскому парламенту, но и Белому дому с Конгрессом, командованию НАТО и всем, кто вынашивает недобрые планы в отношении России. И главная мысль тут очевидна: грозить нам мечом бесполезно.

Услышат ли на Западе призыв Путина уйти от бессмысленного военного противостояния и начать растапливать лед холодной войны?

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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