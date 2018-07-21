Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе

СЕГОДНЯ 09:48 2018-07-21T09:48:22+03:00

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Израильские военные и палестинские группировки в секторе Газа пришли к соглашению о полном прекращении огня на спорных территориях.

По сообщениям израильской газеты Jerusalem Post, о перемирии своевременно были оповещений Египет и ряд других международных посредников.

Отметим, что перемирие оказалось как нельзя кстати, ввиду того, что накануне в зоне действия арабо-израильского конфликта обстановка вновь накалилась. В пятницу, 20 июля, армия обороны Израиля выпустила десятки ракет по позициям ХАМАС в секторе Газа.

В ответ палестинской группировкой было выпущено по израильской территории три ракеты. Две из них удалось перехватить ПВО Израиля, а третья, предположительно, разорвалась в пустынной местности и не нанесли никакого ущерба.

В результате перестрелок погибли четыре палестинца; все они были членами движения ХАМАС. Кроме того, был убит один солдат армии обороны Израиля.