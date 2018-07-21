Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе ГАЗА
Израильские самолеты и танки в пятницу и субботу атаковали объекты палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате было поражено 68 целей, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 20 июля израильская авиация начала масштабный налет на объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел группой палестинских радикалов израильских военнослужащих в пограничной зоне, в результате которого погиб один солдат еврейского государства.
«За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС, изначально были атакованы восемь целей огнем танков и самолетов, затем истребители поразили еще 60 военных объектов», - сообщили в пресс-службе армии.
Полностью разрушены три военных лагеря батальонов ХАМАС в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже. Израильские военные снова обвинили ХАМАС в террористических атаках, угрожающих гражданам и инфраструктуре безопасности Израиля, а также посягательстве на суверенитет государства, передает ТАСС.
«Армия рассматривает эти враждебные действия с большой серьезностью, считает ХАМАС ответственным за любые угрозы, источником которых является сектор Газа», - говорится в коммюнике военных.