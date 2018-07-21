Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе ГАЗА

СЕГОДНЯ 03:10 2018-07-21T03:11:12+03:00

Армия обороны ответила палестинцам на обстрел своих военнослужащих и гибель одного солдата у границы с автономией

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Израильские самолеты и танки в пятницу и субботу атаковали объекты палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате было поражено 68 целей, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 20 июля израильская авиация начала масштабный налет на объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел группой палестинских радикалов израильских военнослужащих в пограничной зоне, в результате которого погиб один солдат еврейского государства.

«За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС, изначально были атакованы восемь целей огнем танков и самолетов, затем истребители поразили еще 60 военных объектов», - сообщили в пресс-службе армии.

Полностью разрушены три военных лагеря батальонов ХАМАС в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже. Израильские военные снова обвинили ХАМАС в террористических атаках, угрожающих гражданам и инфраструктуре безопасности Израиля, а также посягательстве на суверенитет государства, передает ТАСС.

«Армия рассматривает эти враждебные действия с большой серьезностью, считает ХАМАС ответственным за любые угрозы, источником которых является сектор Газа», - говорится в коммюнике военных.