2018-07-21T10:59:36+03:00
Происшествия

В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян

В списке погибших указаны двое граждан РФ: девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
В крупном ДТП на Украине погибли двое российских гражданВ крупном ДТП на Украине погибли двое российских гражданФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Среди 11 погибших в жуткой аварии в Житомирской области Украины, которая произошла накануне, 20 июля, оказались двое граждан России — женщина 1984 года рождения и восьмилетний ребенок.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, еще один россиянин, маленький мальчик, выжил и сейчас в реанимационном отделении одной их местных клиник за его жизнь борются врачи, сообщает РИА Новости.

20 июля в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области 11 человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на 129 километре трассы Киев — Ровно.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы Житомира. Украинские власти объявили в субботу, 21 июля, днем траура в связи с произошедшим ДТП. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору Житомирской области оказать необходимую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной
Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой
FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате