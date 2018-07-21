В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян

СЕГОДНЯ 10:59 2018-07-21T10:59:36+03:00

В списке погибших указаны двое граждан РФ: девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения

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Среди 11 погибших в жуткой аварии в Житомирской области Украины, которая произошла накануне, 20 июля, оказались двое граждан России — женщина 1984 года рождения и восьмилетний ребенок.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, еще один россиянин, маленький мальчик, выжил и сейчас в реанимационном отделении одной их местных клиник за его жизнь борются врачи, сообщает РИА Новости.

20 июля в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области 11 человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на 129 километре трассы Киев — Ровно.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы Житомира. Украинские власти объявили в субботу, 21 июля, днем траура в связи с произошедшим ДТП. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору Житомирской области оказать необходимую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших.