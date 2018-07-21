В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
Среди 11 погибших в жуткой аварии в Житомирской области Украины, которая произошла накануне, 20 июля, оказались двое граждан России — женщина 1984 года рождения и восьмилетний ребенок.
Кроме того, по информации правоохранительных органов, еще один россиянин, маленький мальчик, выжил и сейчас в реанимационном отделении одной их местных клиник за его жизнь борются врачи, сообщает РИА Новости.
20 июля в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Житомирской области 11 человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на 129 километре трассы Киев — Ровно.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы Житомира. Украинские власти объявили в субботу, 21 июля, днем траура в связи с произошедшим ДТП. Президент Украины Петр Порошенко поручил губернатору Житомирской области оказать необходимую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших.