2018-07-21T11:32:11+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города

Глава государства отметил туристический потенциал старинного российского гогрода
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Старинный город Гороховец, который находится во Владимирской области, отмечает 21 июля свой 850-летний юбилей. С памятной датой гороховчан поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, глава российского государства назвал Гороховец городом с богатым историческим и культурным наследием, и жемчужиной в короне старинных городов России.

"Один из древнейших городов Владимирской земли, Гороховец, славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной России. На протяжении столетий он играл значимую роль в укреплении российской государственности, в развитии промышленности, торговли, ремесел, был свидетелем многих важных событий. Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года", - приводится в телеграмме президента России.

Также Владимир Путин отметил, что Гороховец, несмотря на свой почтенный возраст, сохранил самобытный облик и одновременно укрепляет свой туристический потенциал, становится площадкой для различных просветительских, общественных, и культурных проектов.

В мае 2014 года президент РФ подписал указ о праздновании в 2018 году 850-летия города Гороховца. Юбилейные даты приходятся на 21-22 июля.

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