2018-07-21T17:45:15+03:00
Политика

Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной

Также дипломаты поговорили о российско-американских отношениях, Сирии и денуклеаризации Корейского полуострова
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В субботу, 21 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. В частности, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ситуацию с задержанной в Соединенных Штатах россиянкой Марией Бутиной.

Как отметили в МИД России, Лавров указал своему собеседники на неприемлемость действий американских властей, арестовавших гражданку нашей страны, и призвал как можно скорее освободить девушку. «Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о перспективах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, а также обсудили корейский кризис и ситуацию в Сирии. «Министр и госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР», - уточнили в дипведомстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ей предъявили обвинение «в ведении деятельности в пользу иностранного правительства на американской территории без соответствующей регистрации при Минюсте США».

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