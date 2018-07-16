2018-07-16T23:25:45+03:00
В мире

В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Об этом сообщили в министерстве юстиции страны
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Мария Бутина якобы работала на российского чиновника, находящегося под американскими санкциямиМария Бутина якобы работала на российского чиновника, находящегося под американскими санкциямиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю Марию Бутину. Телеканал ABC опубликовал документ из минюста, в котором говорится, что она якобы работала на российского чиновника, находящегося под американскими санкциями.

«Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного чиновника российского правительства, который раньше был депутатом парламента, а затем стал представителем в Центральном банке России. Этот человек находится в черном списке министерства финансов США», — написано в официальном заявлении. Далее говорится, что Мария обвиняется в попытках "проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику" и в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства". За такое в Соединенных Штатах ей может грозить до 5 лет тюрьмы. Суд над ней пройдет 18 июля.

- Конечно, это связано со встречей Трампа и Путина в Хельсинки. Таких совпадений не бывает, - уверен политолог Павел Святенков. - Ведь такие дела разрабатывают месяцами. Но информация появилась прямо после саммита. Понятно, что оппоненты Трампа пытаются давить на него, критикуя каждый его шаг и организовывая такие вот подставы. Так называемое «глубинное правительство», в том числе американские спецслужбы, жутко обеспокоены налаживающимся диалогом между Москвой и Вашингтоном. Поэтому прилагаются все усилия, чтобы испортить отношения между нашими странами.

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