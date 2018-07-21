2018-07-21T20:24:59+03:00
Политика

Завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018

В маневрах приняли участие около двух тысяч военных из 19 стран
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: официальный сайт министерства обороны УкраиныФото: официальный сайт министерства обороны Украины
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В субботу, 21 июля, в Минобороны Украины объявили о завершении совместных украинско-американских военно-морских учений Sea Breeze 2018.

«В Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018», - говорится в сообщении оборонного ведомства незалежной.

Также там отмечается, что в ходе маневров корабли прошли в море около 2,5 тысячи миль, самолеты совершили более 200 полетов, а морская пехота выполнила более 400 прыжков с парашютом.

При этом командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко, выступая на церемонии закрытия, подчеркнул, что все участники учений «справились со своими задачами и достигли поставленных целей». Также вице-адмирал заметил, что маневры «прошли по всем стандартам НАТО».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Sea Breeze 2018 стартовали 9 июля. Всего в них приняли участие около двух тысяч военных из 19 стран.

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