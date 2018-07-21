СПЧ призвал Комиссию по гражданским правам США защитить Марию Бутину
Председатель совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов направил главе Комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон письмо, в котором попросил помочь арестованной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной.
Причем в послании отмечается, что СПЧ глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг нашей соотечественницы. «Прошу Вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении Марии Бутиной», - говорится в письме, текст которого опубликован на сайте СПЧ.
Также Федотов заметил, что обвинение гражданки РФ является «очевидным нарушением прав человека» и давлением на неправительственную организацию «Право на оружие», основательницей которой является Бутина.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ее обвинили «в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США». Таким образом, теперь девушке грозит 15 лет тюрьмы.