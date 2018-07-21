СПЧ призвал Комиссию по гражданским правам США защитить Марию Бутину

СЕГОДНЯ 20:39 2018-07-21T20:39:36+03:00

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Председатель совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов направил главе Комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон письмо, в котором попросил помочь арестованной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной.

Причем в послании отмечается, что СПЧ глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг нашей соотечественницы. «Прошу Вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении Марии Бутиной», - говорится в письме, текст которого опубликован на сайте СПЧ.

Также Федотов заметил, что обвинение гражданки РФ является «очевидным нарушением прав человека» и давлением на неправительственную организацию «Право на оружие», основательницей которой является Бутина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ее обвинили «в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США». Таким образом, теперь девушке грозит 15 лет тюрьмы.